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Сегодня, 11:23

КДК РФС рассмотрит поведение тренера «Динамо» Лички на пресс-конференции после матча с «Ростовом»

Константин Белов
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о повестке заседания комитета по итогам матча 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» (1:1).

«По матчу «Динамо» — «Ростов» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Марцела Лички. И на основании общедоступных источников и материалов СМИ, мы рассмотрим поведение главного тренера «Динамо» на пресс-конференции после матча», — сказал Григорьянц «СЭ».

Во время послематчевой пресс-конференции Личка, отвечая на один из вопросов, использовал нецензурную лексику.

«Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ московская команда сыграет против «Пари НН» (9 ноября).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка

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