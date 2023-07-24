КДК РФС рассмотрит поздний выход игроков ЦСКА перед матчем с «Уралом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке ближайшего заседания комитета по итогам 1-го тура РПЛ.

«КДК РФС рассмотрит поздний выход ЦСКА из раздевалки на две минуты перед матчем. Мы рассмотрим бросание посторонних предметов на поле болельщиками «Пари НН». По матчу «Локомотив» — «Рубин» рассмотрим то, что футболисты Баринов и Жемалетдинов не прошли через микст-зону. Также в матче «Ахмат» — «Крылья Советов» было четыре эпизода с выбежавшими на поле болельщиками. И рассмотрим поздний выход «Ростова» из раздевалки перед началом матча на две минуты, а также выход за пределы технической зоны Валерия Карпина», — сказал Григорьянц «СЭ».