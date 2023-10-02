КДК РФС рассмотрит поздний выход «Спартака» из раздевалки на второй тайм матча против «Крыльев Советов»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке дня заседания комитета по итогам 10-го тура чемпионата России.

«В матче «Ростова» и «Урала» рассмотрим выход Карпина за пределы технической зоны, плюс задержку выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом матча и выход за пределы технической зоны Гончаренко.

По матчу «Оренбурга» и «Зенита»: болельщики «Оренбурга» бросали предметы на футбольное поле. Рассмотрим и неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии и тренера «Зенита» Анатолия Тимощука.

Что касается матча «Спартака» и «Крыльев Советов», у красно-белых была задержка выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом второго тайма. Вдобавок, «Спартак» не представил игрока для дополнительного интервью после матча по предварительной заявке основного вещателя», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды 24 очка. На втором месте расположились «Крылья Советов», у которых в активе 21 очко. «Локомотив» идет на третьей позиции (18). У «Зенита» четвертая строчка (17).