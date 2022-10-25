КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке по матчам 14-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» (2:1) и «Зенит» — «Сочи» (7:0).
«В этих матчах было зафиксировано только одно дисциплинарное нарушение — это скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики», — сказал Григорьянц «СЭ».
«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (20 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования