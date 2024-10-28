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Сегодня, 11:09

КДК РФС рассмотрит скандирование фанатами «Зенита» нецензурной лексики в матче с «Локомотивом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания комитета по итогам матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1).

«Рассмотрим скандирование нецензурной лексики болельщиками «Зенита». Далее — выход за пределы технической зоны тренера «Локомотива» Михаила Галактионова», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Зенит» прервал 5-матчевую победную серию во всех турнирах. Петербуржцы набрали 30 очков, но остались на второй позиции в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. При этом у «быков» еще одна игра в запасе. «Локомотив» с 28 баллами располагается на третьей строчке.

ФК Зенит
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