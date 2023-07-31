КДК РФС рассмотрит удаление Сперцяна за грубую игру в матче против «Спартака»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке ближайшего заседания комитета по итогам 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

«Мы рассмотрим удаление футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за грубую игру. Игрок приглашен на заседание.

По матчу «Локомотива» и «Урала» рассмотрим задержку матча на 3 минуты. И болельщики «Локомотива» скандировали нецензурные выражения. И по матчу «Оренбурга» и ЦСКА, два удаления в одном матче — неподобающее поведение «Оренбурга», — сказал Григорьянц «СЭ».

Сперцян получил красную карточку на 44-й минуте матча за фол на игроке «Спартака» Антоне Зиньковском. Игрок «Краснодара» прямой ногой ударил соперника выше голеностопа.