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Судейство

Сегодня, 11:29

КДК РФС рассмотрит удаление защитника «Пари НН» Каккоева

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» (3:0).

«В игре «Локомотив» — «Пари НН» у гостей задержка выхода команды из раздевал на две минуты перед началом матча. Рассмотрим удаление защитника «Пари НН» Никиты Каккоева за серьезное нарушение правил с учетом травматического случая, который указан в протоколе. Игрок приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Пари НН» после 25-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав двадцать очков. «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка.

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Никита Каккоев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Артур Григорьянц
КДК
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