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Сегодня, 11:52

КДК накажет Дивеева и Рошу за серьезное нарушение правил. Игроки приглашены на заседание

КДК РФС рассмотрит удаления футболистов ЦСКА Дивеева и Роши в матче с «Ахматом»
Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам матча 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» (1:2).

В прошедшей встрече прямые красные карточки получили защитники Игорь Дивеев и Виллиан Роша. Из-за дисквалификации оба футболиста пропустят перенесенную игру 21-го тура со «Спартаком».

«По матчу ЦСКА — «Ахмат» рассмотрим неподобающее поведение футболистов: два удаления в команде хозяев. КДК РФС будет рассматривать удаления Игоря Дивеева и Виллиана Роши за серьезное нарушение правил, оба футболиста приглашены на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

Игра между армейцами и «Спартак» состоится 25 апреля. Начало встречи — в 20.30 мск.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Виллиан Роша
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