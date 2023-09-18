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РПЛ

Сегодня, 11:18

КДК РФС рассмотрит выход Карпина на поле во время матча с «Балтикой»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Валерий Карпин
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке комитета по итогам 8-го тура чемпионата России.

«В матче «Динамо» — «Пари НН» рассмотрим задержку выхода команд из раздевалки на 2,5 минуты перед началом матча. Рассмотрим скандирование болельщиками ЦСКА ненормативной лексики. По матчу «Балтика» — «Ростов» рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Ростова» Валерия Карпина с выходом на поле и тренера «Балтики» Артема Булойчика без выхода на поле. Рассмотрим выход тренера «Урала» Гончаренко за пределы технической зоны с выходом на поле, и выходы массажиста Пермякова и тренера Ермакова за пределы технической зоны. Также рассмотрим выходы за пределы технической зоны тренера «Рубина» Рахимова и тренера «Оренбурга» Деограсии и задержку выхода «Локомотива» перед началом матча», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 8 туров «Краснодар» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.

Валерий Карпин
ФК Балтика
ФК Ростов
Артур Григорьянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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