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Сегодня, 11:21

КДК рассмотрит высказывание Игнашевича о судействе после матча с «Уралом»

Константин Белов
Корреспондент
Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по итогам матча 27-го тура РПЛ между «Уралом» и «Балтикой» (2:1).

Во время флеш-интервью после игры главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич назвал судейство позорным.

«По матчу «Урал» — «Балтика» рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера гостей Артема Булойчика, это его третье нарушение в сезоне. И по материалам СМИ рассмотрим возможное нарушение дисциплинарного регламента РФС по итогам флеш-интервью главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича после игры. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Урал» обыграл «Балтику» благодаря голу Алексея Ионова на 90+5-й минуте встречи. После этой победы команда из Екатеринбурга поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками в 27 матчах.

«Балтика» опустилась на 15-ю строчку с 26 очками в 27 играх.

Футболисты &laquo;Урала&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo; в&nbsp;матче 27-го тура РПЛ. Расклады на вылет из РПЛ: «Сочи» почти отмучился, «Урал» вырвался в зону стыков

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Урал
КДК
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