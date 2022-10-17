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Сегодня, 11:54

КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Спартака» и ЦСКА на второй тайм

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке на предстоящее заседание комитета.

«Ростов» не предоставил игрока для обязательного флеш-интервью, также у «Ростова» рассмотрим появление на поле постороннего лица. Рассмотрим выходы за пределы технической зоны Федорова и Ташуева. Также была задержка «Торпедо» выхода из раздевалки на две минуты. Не все игроки команды «Оренбурга» прошли через микст-зону. Это нарушение регламента чемпионата. В дерби ЦСКА — «Спартак» было единственное нарушение — обе команды вышли на второй тайм позже на три с половиной минуты», — сказал Григорьянц «СЭ».

РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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