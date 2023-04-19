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Судейство

Сегодня, 15:34

КДК отменил удаление Талалаева в матче с «Крыльями», он сможет руководить «Химками» в игре с «Торпедо»

Константин Белов
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ошибочно был удален в матче 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

На 90-й минуте матча с «Крыльями Советов» Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле.

«Талалаев был удален за бросание бутылки на поле. «Химки» обратились в КДК, чтобы отменить наказание. Мы направили все документы в ЭСК, комиссия дала заключение, что тренер был удален неправильно. Отмена красной карточки. Штраф — 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Таким образом, Талалаев сможет руководить командой в матче 24-го тура РПЛ против «Торпедо». «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице.

Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
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