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Сегодня, 15:55

КДК РФС условно наказал «Спартак» закрытием одной трибуны на домашний матч

Иван Шитик
Корреспондент
Фанаты «Спартака».
Фото Александр Ступников, «СЭ»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно запретил посещение трибуны D на один домашний матч «Спартака».

Такое наказание клуб получил за скандирования ненормативной лексики болельщиками по ходу матча 14-го тура РПЛ против «Химок» (5:0).

«В прошлый раз предупредили «Спартак» в случае повторения скандирования. Это уже в седьмой раз. За скандирование зрителями ненормативной лексики «Спартак» оштрафован на 70 тысяч рублей, ему запрещен допуск на один матч условно. Установлен испытательный срок до конца сезона-2022/23», — отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Следующий домашний матч «Спартак» проведет 30 октября против «Торпедо».

Источник: https://tass.ru/sport/16172873
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Артур Григорьянц
КДК
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