КДК РФС выступит с инициативой по изменению регламента после «дела Андреева»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц выступил с инициативой изменить регламент в связи с разбирательством по делу о нецензурных выражениях спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева в адрес судей.

— Было бы правильно, если бы КДК РФС мог рассматривать дела не только лиц, внесенных в заявку, но и всех официальных представителей клубов. Таких как президент, спортивный директор и иные сотрудники. Я думаю, что мы выступим с инициативой, чтобы КДК рассматривал эти дела. И, возможно, руководство в лице исполкома или бюро исполкома примет такое решение нас поддержать.

— Что нужно сделать, чтобы КДК рассматривал данное дело?

— На самом деле надо поправить пункт 17 в регламенте, и все. И тогда все официальные лица клуба должны рассматриваться КДК РФС, — сказал Григорьянц.

По итогам матча 5-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Оренбургом» (3:2) в протоколе матча зафиксировано негативное поведение спортивного директора Дмитрия Андреева в отношении арбитра. Но поскольку Андреев не был заявлен для участия в соревновании и не мог находиться в технической зоне, его действия рассмотрит комитет по этике РФС 30 августа.