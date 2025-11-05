КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»

5 ноября, 11:31
Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по ситуации с «Химками».
«7 ноября комитет продолжит заседание по футбольному клубу «Химки». На него приглашен Туфан Садыгов», — сказал Григорьянц «СЭ».
В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».
9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.
Понты, раньше всё было понятно или хотят что бы ещё им за молчание бабла занёс.
Один из отделов общественной организации РФС никого якобы "вызвать" не может, по определению. Вызывает только полномочный государственный орган и только юридически оформленной повесткой. Все остльные могут только пригласить. И приглашение не является обязательным для приглашенного.
Смотрите на экранах ,,КДК против Садыгова,,...эпизод 1 ,,Своевременность - наше кредо,,
А он прям спешит и спотыкается, чтобы попасть на это заседание. Первым же рейсом вылетел из Турции.
Ну зачем смешить людей.Садыгова надо было звать ровно год назад когда перестали выплачивать деньги по контракту футболистам. А сейчас только суд что то решит. Если захрчет.
