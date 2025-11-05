Видео
5 ноября, 11:31

КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»

Константин Белов
Корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по ситуации с «Химками».

«7 ноября комитет продолжит заседание по футбольному клубу «Химки». На него приглашен Туфан Садыгов», — сказал Григорьянц «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.

7

  • Mike101

    Понты, раньше всё было понятно или хотят что бы ещё им за молчание бабла занёс.

    05.11.2025

  • " 100% Инсайды "

    :Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Один из отделов общественной организации РФС никого якобы "вызвать" не может, по определению. Вызывает только полномочный государственный орган и только юридически оформленной повесткой. Все остльные могут только пригласить. И приглашение не является обязательным для приглашенного.

    05.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Смотрите на экранах ,,КДК против Садыгова,,...эпизод 1 ,,Своевременность - наше кредо,,

    05.11.2025

  • Haiaxi

    А он прям спешит и спотыкается, чтобы попасть на это заседание. Первым же рейсом вылетел из Турции.

    05.11.2025

  • Клизматрон

    Ну зачем смешить людей.Садыгова надо было звать ровно год назад когда перестали выплачивать деньги по контракту футболистам. А сейчас только суд что то решит. Если захрчет.

    05.11.2025

