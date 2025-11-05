КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по ситуации с «Химками».

«7 ноября комитет продолжит заседание по футбольному клубу «Химки». На него приглашен Туфан Садыгов», — сказал Григорьянц «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.