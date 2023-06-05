Кечинов cчитает, что судьи часто ошибались в пользу «Спартака»: «Бросалось в глаза»

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» судейские ошибки в пользу красно-белых в матчах чемпионата России-2022/23.
«Я внимательно смотрю только игры «Спартака». В глаза бросалось, что очень много ошибок было в пользу красно-белых», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Ранее «СЭ» посчитал число ошибочных решений, принятых арбитрами в матчах чемпионата России-2022/23. Чаще всего судьи ошибались в пользу «Спартака» (15 раз).
Marty Friedman
на удивление адекватный спартаковец...
05.06.2023
shpasic
барыня ещё не высказалась в очередной раз про "оторванных от кормушки" ветеранов?
05.06.2023
Несвин
Мне приятно читать, как четко и грамотно ты изложил свой диагноз. Браво!
05.06.2023
vbishevcky
Ничего удивительного, что Спартак самая убыточная команда.Судьи нынче недёшевы.
05.06.2023
Несвин
Мне приятно, читать, как четко и грамотно ты изложил свой диагноз. Браво!
05.06.2023
Несвин
Еще раз отвечу и закончу с тобой, ибо дальнейшее общение с такими как ты бессмысленно. Я никогда не объясняю кому то, что с ним что-то и как-то не в порядке, ибо тот кто это пишет, имеет серьезные проблемы психического расстройства. Порекомендую обратиться к хоорошему, желательно платному, психиатру, и поскорее, иначе можешь опоздать. Хотя, судя по всему, ситуация уже запущенная. На этом общение закончил.
05.06.2023
lvb
Понятно, спасибо. Ты очередной местный ущербный Петросянчик, считающий себя крайне саркастичным и остроумным)) БГГГ Сынку. по уровню твоего изложения глупостей... ты соответствуешь "борису игоревичу", то бишь "бинарному")), а также "Спринту" и "никитину".. Плюс масса пользователей с вялотекущей шизофренией-вот твоя компашка. Тебе"иногда лучше молчать чем говорить". ибо в твоей кукухе поврежденные данные)))
05.06.2023
J. P.
С тобой всё НЕ В ПОРЯДКЕ. Зеркало - это для тебя
05.06.2023
Несвин
Со мной всё в порядке. Ты повнимательнее на себя обращай внимание.
05.06.2023
J. P.
В отличие от тебя, я себя не называю Небоможом или Неконем, а своих оппонентов кучей - ишаками и т.д. Так что думай, что не так с тобой.
05.06.2023
Несвин
Клоуна ты каждый день в зеркало видишь.
05.06.2023
Несвин
Я так понимаю, что ты тяжелый и выпуклый.
05.06.2023
Балу
Навскидку только Кукуляк с Кукуяном в последних играх сколько очков списали со Спартака, а до этого гол с Уралом, придуманные пенальти
05.06.2023
Uncle Бенсий_
+1
05.06.2023
lvb
Клоун, "сектанты" этт отдельная замкнутая группа, не имеющая никакого отношения к настоящим спартаковским болелам. "Сектанты" даже не глоры, это "свидетели церкви скажем имени Атутти Аванти". Спартаковские болелы ими брезгуют. даже "фаны".. Подобных людей с измененным сознанием много более в "Зените" и ЦСКА.. Ежели судить по их здешним регулярным "перфомансам")). Кстати, чьих будешь, за кого глоришь?) "Непоросеночек", расшифруйся, ответствуй опчеству))
05.06.2023
Андрей Недобрый
Жаль ветерана, хоть и правду сказал .Сожгут же его свинюшные сектанты где нибуть на пустыре, во славу своего будующего чемпионства..
05.06.2023
J. P.
Назвал себя "несвином". Людей с другим мнением - сектантами и людоедами. Какая легкая и плоская у тебя жизнь! Да и сам ты, видимо, человек легкий и плоский…
05.06.2023
Vitaliy Kholkin
Звидую Кечинову, это же надо, всего за месяц уверенно разобрался с работой арбитров! А ведь еще месяц назад и близко не было такого уверенного и безапеляционного понимания: "На сегодняшний день мне непонятно, как работают арбитры. Моменты трактуются по-разному, из-за этого возникает много споров. Разобраться в этом всем очень сложно"
05.06.2023
Seth
твои вроде дома сидят! Кечинову ничего не грозит
05.06.2023
zg
С языка снял!Логично сразу же публиковать и кол-во ошибок ПРОТИВ!
05.06.2023
J. P.
Теперь до второго пришествия Христа будут мусолить эту тему. Одной новости в день про судейство, похоже, мало...
05.06.2023
Несвин
Ну всё, сейчас сектанты сожрут бедолагу Кечинова.
05.06.2023
-философ-
15 раз ошибались в пользу Спартака, писал недавно Бобров. И дописано было, что против Спартака было 14 ошибок! И что остаётся по итогу?
05.06.2023