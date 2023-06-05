Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:32

Кечинов cчитает, что судьи часто ошибались в пользу «Спартака»: «Бросалось в глаза»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» судейские ошибки в пользу красно-белых в матчах чемпионата России-2022/23.

«Я внимательно смотрю только игры «Спартака». В глаза бросалось, что очень много ошибок было в пользу красно-белых», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее «СЭ» посчитал число ошибочных решений, принятых арбитрами в матчах чемпионата России-2022/23. Чаще всего судьи ошибались в пользу «Спартака» (15 раз).

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
7
23
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • Marty Friedman

    на удивление адекватный спартаковец...

    05.06.2023

  • shpasic

    барыня ещё не высказалась в очередной раз про "оторванных от кормушки" ветеранов?

    05.06.2023

  • Несвин

    Мне приятно читать, как четко и грамотно ты изложил свой диагноз. Браво!

    05.06.2023

  • vbishevcky

    Ничего удивительного, что Спартак самая убыточная команда.Судьи нынче недёшевы.

    05.06.2023

  • Несвин

    Мне приятно, читать, как четко и грамотно ты изложил свой диагноз. Браво!

    05.06.2023

  • Несвин

    Еще раз отвечу и закончу с тобой, ибо дальнейшее общение с такими как ты бессмысленно. Я никогда не объясняю кому то, что с ним что-то и как-то не в порядке, ибо тот кто это пишет, имеет серьезные проблемы психического расстройства. Порекомендую обратиться к хоорошему, желательно платному, психиатру, и поскорее, иначе можешь опоздать. Хотя, судя по всему, ситуация уже запущенная. На этом общение закончил.

    05.06.2023

  • lvb

    Понятно, спасибо. Ты очередной местный ущербный Петросянчик, считающий себя крайне саркастичным и остроумным)) БГГГ Сынку. по уровню твоего изложения глупостей... ты соответствуешь "борису игоревичу", то бишь "бинарному")), а также "Спринту" и "никитину".. Плюс масса пользователей с вялотекущей шизофренией-вот твоя компашка. Тебе"иногда лучше молчать чем говорить". ибо в твоей кукухе поврежденные данные)))

    05.06.2023

  • J. P.

    С тобой всё НЕ В ПОРЯДКЕ. Зеркало - это для тебя

    05.06.2023

  • Несвин

    Со мной всё в порядке. Ты повнимательнее на себя обращай внимание.

    05.06.2023

  • J. P.

    В отличие от тебя, я себя не называю Небоможом или Неконем, а своих оппонентов кучей - ишаками и т.д. Так что думай, что не так с тобой.

    05.06.2023

  • Несвин

    Клоуна ты каждый день в зеркало видишь.

    05.06.2023

  • Несвин

    Я так понимаю, что ты тяжелый и выпуклый.

    05.06.2023

  • Балу

    Навскидку только Кукуляк с Кукуяном в последних играх сколько очков списали со Спартака, а до этого гол с Уралом, придуманные пенальти

    05.06.2023

  • Uncle Бенсий_

    +1

    05.06.2023

  • lvb

    Клоун, "сектанты" этт отдельная замкнутая группа, не имеющая никакого отношения к настоящим спартаковским болелам. "Сектанты" даже не глоры, это "свидетели церкви скажем имени Атутти Аванти". Спартаковские болелы ими брезгуют. даже "фаны".. Подобных людей с измененным сознанием много более в "Зените" и ЦСКА.. Ежели судить по их здешним регулярным "перфомансам")). Кстати, чьих будешь, за кого глоришь?) "Непоросеночек", расшифруйся, ответствуй опчеству))

    05.06.2023

  • Андрей Недобрый

    Жаль ветерана, хоть и правду сказал .Сожгут же его свинюшные сектанты где нибуть на пустыре, во славу своего будующего чемпионства..

    05.06.2023

  • J. P.

    Назвал себя "несвином". Людей с другим мнением - сектантами и людоедами. Какая легкая и плоская у тебя жизнь! Да и сам ты, видимо, человек легкий и плоский…

    05.06.2023

  • Vitaliy Kholkin

    Звидую Кечинову, это же надо, всего за месяц уверенно разобрался с работой арбитров! А ведь еще месяц назад и близко не было такого уверенного и безапеляционного понимания: "На сегодняшний день мне непонятно, как работают арбитры. Моменты трактуются по-разному, из-за этого возникает много споров. Разобраться в этом всем очень сложно"

    05.06.2023

  • Seth

    твои вроде дома сидят! Кечинову ничего не грозит

    05.06.2023

  • zg

    С языка снял!Логично сразу же публиковать и кол-во ошибок ПРОТИВ!

    05.06.2023

  • J. P.

    Теперь до второго пришествия Христа будут мусолить эту тему. Одной новости в день про судейство, похоже, мало...

    05.06.2023

  • Несвин

    Ну всё, сейчас сектанты сожрут бедолагу Кечинова.

    05.06.2023

  • -философ-

    15 раз ошибались в пользу Спартака, писал недавно Бобров. И дописано было, что против Спартака было 14 ошибок! И что остаётся по итогу?

    05.06.2023

    • Стала известна дата операции Гаврилова

    Черчесов ответил на вопрос, мечтает ли вернуться в «Спартак»