Кечинов: «Нет уверенности, что «Спартак» сейчас приедет в Оренбург и одержит победу»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча первого тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом».

«Спартак» может хорошо начать сезон, а может и нет. Понимаете, сейчас в этом клубе есть если не феномен, то данность: он может сыграть, как угодно. У меня нет какой-то уверенности, что «Спартак» сейчас приедет в Оренбург и одержит победу. Тем более, как правило, игры в этом городе для красно-белых проходят очень тяжело.

Я очень много раз видел, как «Спартак» там терпел поражение. Поэтому результат может быть любым. Конечно, очень хочется верить, что клуб удачно начнет сезон с первого тура", — сказал Кечинов «СЭ».

Матч 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 21 июля и начнется в 17.30 (мск).

(Денис Сафронов)