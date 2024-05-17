Кечинов хочет видеть вратаря «Балтики» Латышонка в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре голкипера «Балтики» Евгения Латышонка.

«Я бы очень хотел видеть Евгения в «Спартаке». Хотя мне кажется, что сейчас все российские топ-клубы его хотят и будут стараться переманить к себе», — сказал Кечинов «СЭ».

В пятницу, 17 мая, стало известно, что «Зенит» близок к подписанию Латышонка в летнее трансферное окно.

В сезоне-2023/24 25-летний вратарь провел 31 матч за «Балтику» во всех турнирах, пропустил 37 голов и 8 раз отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

(Денис Сафронов)