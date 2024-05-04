Кечинов: «Спартаку» надо отдать все силы, чтобы выиграть кубок»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о сопернике красно-белых по финалу Пути регионов FONBET Кубка России. По итогам жеребьевки москвичи сыграют с «Балтикой» в Калининграде.

«Однозначно, легкой прогулки у «Спартака» против «Балтики» в финале Пути регионов не будет. В Весенней стадии «Балтика» очень сильно прибавила, появились новые футболисты, которые добавили мощи команде, креатива. Но у «Спартака» будет мотивация — возможность выиграть трофей, потому что попасть в тройку в чемпионате, конечно, будет очень сложно. Поэтому нужно отдать все силы, чтобы выиграть кубок», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» пройдет 14 мая. Начало — в 20.45 по московскому времени.