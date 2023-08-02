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Сегодня, 13:37

Кечинов надеется, что Рябчук качественно усилит оборону «Спартака»

Валерия Яшвили
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный трансфер молдавского защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в московский клуб.

«Спартаку» обязательно нужен защитник, потому что оборона — самое слабое место команды сейчас. Проблемы в защите были заметны еще во второй части прошлого сезона, и они остаются до сих пор. «Спартаку» нужен тот игрок, кто сможет качественно усилить оборону. Надеюсь, что Рябчук им станет», — сказал Кечинов «СЭ».

2 августа греческие СМИ сообщили, что сделка по Рябчуку завершена и о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Речь идет о сумме в 6+1,5 млн евро и контракте по схеме «2+1».

Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
0
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