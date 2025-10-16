Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

16 октября, 14:15

Кечинов назвал большой удачей приход Мовсесьяна в «Спартак»: «Его работа в ЦСКА говорит сама за себя»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Андрея Мовсесьяна в «Спартак».

«Это очень хороший и порядочный человек. Его работа в ЦСКА говорит сама за себя. Знаю, что он нашел Головина, Кучаева и еще ряд других игроков. Считаю, что это большая удача для «Спартака», — сказал Кечинов «СЭ».

Мовсесьян назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.

28

  • Rosinant

    Ну, да, пришёл Мовсесьян в ЦСКА и тут ЦСКА попёрло и титулы и игра, исключительно благодаря работе Мовсесьяна. Только почему то всё пошло по ниспадающей, с каждым годом всё хуже и безнадёжней. Устроил из команды всеобщее посмешище со своими приобретениями.

    17.10.2025

  • Rosinant

    Ребят, я не в курсе, не подскажите о каких достижениях в ЦСКА идёт речь? Может я что то пропустил? Знаю только о многочисленных ежегодных странных и смешных зарубежных трансферах навроде Фукса или Гайча. Из нескольких десятков, удачными можно считать разве что трансферы Зайнутдинова, Мойзеса и Роши.

    17.10.2025

  • Natalya Antropova

    ЦСКА - почти 10 лет ЛУЗЕР (( Я не вижу ничего странного в том, что вам не нравится ПРАВДА, и вы за неё меня всегда минусуете:innocent:

    17.10.2025

  • Олег 70

    а за 12 лет,что проработал Мовс в ЦСКА-у армейцев три титула)Откуда такие странные сроки отчета-9 с половиной лет?Берите тогда полный цикл его работы-а не тот-который можно подогнать под свою странную статистику)

    17.10.2025

  • Dmitry Koltsov

    Не хочу обидеть болельщиков Спартака,но как мне кажется,главный проект лукойла это не стадион и не академия,а земля в Тушино

    17.10.2025

  • Dmitry Koltsov

    У лукойла деньги кончились?Решили опосля детским футболом занятся?Мовсесян не плох,но Спартак,как и Зенит не любит вкладываться в свои академии.Ближе к телу:через год станет не нужен.Набирайте мальчишек с 1.2 класса и сделайте,что сделал Коноплев в Самаре или Чертаново!

    17.10.2025

  • Myrd

    Сейчас ещё и Арутюнянц в Ростове освободился, вот бы его ещё в менеджмент Спартаку. а тренером Григоряна - горы свернут.

    16.10.2025

  • Есть город на Неве

    зюга тебя ипал бен ричардс?

    16.10.2025

  • Natalya Antropova

    Вы читать не умеете или разучились думать ?! Спартак за последние 9 с половиной лет выиграл 1 золото в чемпионате У ЦСКА = 0 (нуль) золота за это же время Изучайте мат.часть, и не задавайте глупых вопросов:innocent:

    16.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Но при этом из ЦСКА его с лёгкой душой турнули. Головина и Кучаева он как скаут нашёл. В должности же спортидира Мовсесьян ничем положительным не отметился.

    16.10.2025

  • RSMsouth

    а что выиграл Спартак за поcледние 7,5 лет , кроме Кубка , как и ЦСКА ?

    16.10.2025

  • ANTI BOMG

    первый кого он "найдет" для Спартака - Федотов:joy::joy::joy::rofl::rofl::rofl:

    16.10.2025

  • ANTI BOMG

    Какая ох..ительная удача - нашел Кучаева! В Спартаке своих таких кучаевых х..ева туча!

    16.10.2025

  • Natalya Antropova

    «Его работа в ЦСКА говорит сама за себя» _______ Типичный спартаковец, невъезжающий в детали: Что выиграли Головин, Кучаев и сам ЦСКА за последние 9 с половиной лет ??! Вот, то то и оно, то то и оно!:innocent:

    16.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Кучаев получил травму. А так-то он игрок очень большого таланта!

    16.10.2025

  • zg

    Однозначно!Верим!

    16.10.2025

  • Nikolaevich

    Буду жить и надеяться,что скоро это фигня закончится с непонятными манагерами

    16.10.2025

  • zg

    Именно!Но хорошим трудно против плохих,если тех гораздо больше....

    16.10.2025

  • Nikolaevich

    я рад за Костю,2 игры за сборную, а в клубе хоть и капитан,не блещет

    16.10.2025

  • Nikolaevich

    все равно не могу поверить,что нет в такой системе небезразличного человека. Вот говорили Попов плохой,а дно оказалось далеко - далеко,Дима "Бог" по сравнению с нынешним....

    16.10.2025

  • zg

    Уверен,"наблюдатели" себя за счет этого всего не обижают!Вот их бы кто отымел!

    16.10.2025

  • AlexCS4

    Кучаев сейчас в сборной.

    16.10.2025

  • Nikolaevich

    выгодно ему и так понятно,неужели ревизоры Лукойловские не понимают и не видят.....

    16.10.2025

  • zg

    Вот именно,причем по сути тех,кто и так на виду!Таких найдет любой,кто в футбольный манагер рубится!)

    16.10.2025

  • Nikolaevich

    привет:handshake:100% в точку,поддерживаю. он не выезжает по РФ в глубинке не смотрит,ему по кайфу в Южную Америку,Турцию и.т.д.. смотреть.....

    16.10.2025

  • zg

    Привет!Эх,так то я бы КаггиХао в принципе с ноги пнул,от 10лямов игроков искать,ума не надо,а вот находить сильных молодых россиян и недорогих легов,это абсолютно иная работа!

    16.10.2025

  • zg

    Главное,чтоб его наши шакало-манагеры не сожрали или шакалом не обернули!А так то,удачи!

    16.10.2025

  • Nikolaevich

    Головин ладно,а Кучаев где сейчас? Плюс Валерию сложно за такое ставить.

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Кечинов
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Андрей Мовсесьян
    Читайте также
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
    Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
    Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
    ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
    ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
    ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
    Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя