Кечинов назвал большой удачей приход Мовсесьяна в «Спартак»: «Его работа в ЦСКА говорит сама за себя»

16 октября, 14:15
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Андрея Мовсесьяна в «Спартак».
«Это очень хороший и порядочный человек. Его работа в ЦСКА говорит сама за себя. Знаю, что он нашел Головина, Кучаева и еще ряд других игроков. Считаю, что это большая удача для «Спартака», — сказал Кечинов «СЭ».
Мовсесьян назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.
Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.
Rosinant
Ну, да, пришёл Мовсесьян в ЦСКА и тут ЦСКА попёрло и титулы и игра, исключительно благодаря работе Мовсесьяна. Только почему то всё пошло по ниспадающей, с каждым годом всё хуже и безнадёжней. Устроил из команды всеобщее посмешище со своими приобретениями.
17.10.2025
Rosinant
Ребят, я не в курсе, не подскажите о каких достижениях в ЦСКА идёт речь? Может я что то пропустил? Знаю только о многочисленных ежегодных странных и смешных зарубежных трансферах навроде Фукса или Гайча. Из нескольких десятков, удачными можно считать разве что трансферы Зайнутдинова, Мойзеса и Роши.
17.10.2025
Natalya Antropova
ЦСКА - почти 10 лет ЛУЗЕР (( Я не вижу ничего странного в том, что вам не нравится ПРАВДА, и вы за неё меня всегда минусуете:innocent:
17.10.2025
Олег 70
а за 12 лет,что проработал Мовс в ЦСКА-у армейцев три титула)Откуда такие странные сроки отчета-9 с половиной лет?Берите тогда полный цикл его работы-а не тот-который можно подогнать под свою странную статистику)
17.10.2025
Dmitry Koltsov
Не хочу обидеть болельщиков Спартака,но как мне кажется,главный проект лукойла это не стадион и не академия,а земля в Тушино
17.10.2025
Dmitry Koltsov
У лукойла деньги кончились?Решили опосля детским футболом занятся?Мовсесян не плох,но Спартак,как и Зенит не любит вкладываться в свои академии.Ближе к телу:через год станет не нужен.Набирайте мальчишек с 1.2 класса и сделайте,что сделал Коноплев в Самаре или Чертаново!
17.10.2025
Myrd
Сейчас ещё и Арутюнянц в Ростове освободился, вот бы его ещё в менеджмент Спартаку. а тренером Григоряна - горы свернут.
16.10.2025
Есть город на Неве
зюга тебя ипал бен ричардс?
16.10.2025
Natalya Antropova
Вы читать не умеете или разучились думать ?! Спартак за последние 9 с половиной лет выиграл 1 золото в чемпионате У ЦСКА = 0 (нуль) золота за это же время Изучайте мат.часть, и не задавайте глупых вопросов:innocent:
16.10.2025
Симон Вирсаладзе
Но при этом из ЦСКА его с лёгкой душой турнули. Головина и Кучаева он как скаут нашёл. В должности же спортидира Мовсесьян ничем положительным не отметился.
16.10.2025
RSMsouth
а что выиграл Спартак за поcледние 7,5 лет , кроме Кубка , как и ЦСКА ?
16.10.2025
ANTI BOMG
первый кого он "найдет" для Спартака - Федотов:joy::joy::joy::rofl::rofl::rofl:
16.10.2025
ANTI BOMG
Какая ох..ительная удача - нашел Кучаева! В Спартаке своих таких кучаевых х..ева туча!
16.10.2025
Natalya Antropova
«Его работа в ЦСКА говорит сама за себя» _______ Типичный спартаковец, невъезжающий в детали: Что выиграли Головин, Кучаев и сам ЦСКА за последние 9 с половиной лет ??! Вот, то то и оно, то то и оно!:innocent:
16.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Кучаев получил травму. А так-то он игрок очень большого таланта!
16.10.2025
zg
Однозначно!Верим!
16.10.2025
Nikolaevich
Буду жить и надеяться,что скоро это фигня закончится с непонятными манагерами
16.10.2025
zg
Именно!Но хорошим трудно против плохих,если тех гораздо больше....
16.10.2025
Nikolaevich
я рад за Костю,2 игры за сборную, а в клубе хоть и капитан,не блещет
16.10.2025
Nikolaevich
все равно не могу поверить,что нет в такой системе небезразличного человека. Вот говорили Попов плохой,а дно оказалось далеко - далеко,Дима "Бог" по сравнению с нынешним....
16.10.2025
zg
Уверен,"наблюдатели" себя за счет этого всего не обижают!Вот их бы кто отымел!
16.10.2025
AlexCS4
Кучаев сейчас в сборной.
16.10.2025
Nikolaevich
выгодно ему и так понятно,неужели ревизоры Лукойловские не понимают и не видят.....
16.10.2025
zg
Вот именно,причем по сути тех,кто и так на виду!Таких найдет любой,кто в футбольный манагер рубится!)
16.10.2025
Nikolaevich
привет:handshake:100% в точку,поддерживаю. он не выезжает по РФ в глубинке не смотрит,ему по кайфу в Южную Америку,Турцию и.т.д.. смотреть.....
16.10.2025
zg
Привет!Эх,так то я бы КаггиХао в принципе с ноги пнул,от 10лямов игроков искать,ума не надо,а вот находить сильных молодых россиян и недорогих легов,это абсолютно иная работа!
16.10.2025
zg
Главное,чтоб его наши шакало-манагеры не сожрали или шакалом не обернули!А так то,удачи!
16.10.2025
Nikolaevich
Головин ладно,а Кучаев где сейчас? Плюс Валерию сложно за такое ставить.
16.10.2025