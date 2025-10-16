Кечинов назвал большой удачей приход Мовсесьяна в «Спартак»: «Его работа в ЦСКА говорит сама за себя»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Андрея Мовсесьяна в «Спартак». «Это очень хороший и порядочный человек. Его работа в ЦСКА говорит сама за себя. Знаю, что он нашел Головина, Кучаева и еще ряд других игроков. Считаю, что это большая удача для «Спартака», — сказал Кечинов «СЭ». Мовсесьян назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола. Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.

Rosinant Ну, да, пришёл Мовсесьян в ЦСКА и тут ЦСКА попёрло и титулы и игра, исключительно благодаря работе Мовсесьяна. Только почему то всё пошло по ниспадающей, с каждым годом всё хуже и безнадёжней. Устроил из команды всеобщее посмешище со своими приобретениями. 17.10.2025

Rosinant Ребят, я не в курсе, не подскажите о каких достижениях в ЦСКА идёт речь? Может я что то пропустил? Знаю только о многочисленных ежегодных странных и смешных зарубежных трансферах навроде Фукса или Гайча. Из нескольких десятков, удачными можно считать разве что трансферы Зайнутдинова, Мойзеса и Роши. 17.10.2025

Natalya Antropova ЦСКА - почти 10 лет ЛУЗЕР (( Я не вижу ничего странного в том, что вам не нравится ПРАВДА, и вы за неё меня всегда минусуете:innocent: 17.10.2025

Олег 70 а за 12 лет,что проработал Мовс в ЦСКА-у армейцев три титула)Откуда такие странные сроки отчета-9 с половиной лет?Берите тогда полный цикл его работы-а не тот-который можно подогнать под свою странную статистику) 17.10.2025

Dmitry Koltsov Не хочу обидеть болельщиков Спартака,но как мне кажется,главный проект лукойла это не стадион и не академия,а земля в Тушино 17.10.2025

Dmitry Koltsov У лукойла деньги кончились?Решили опосля детским футболом занятся?Мовсесян не плох,но Спартак,как и Зенит не любит вкладываться в свои академии.Ближе к телу:через год станет не нужен.Набирайте мальчишек с 1.2 класса и сделайте,что сделал Коноплев в Самаре или Чертаново! 17.10.2025

Myrd Сейчас ещё и Арутюнянц в Ростове освободился, вот бы его ещё в менеджмент Спартаку. а тренером Григоряна - горы свернут. 16.10.2025

Есть город на Неве зюга тебя ипал бен ричардс? 16.10.2025

Natalya Antropova Вы читать не умеете или разучились думать ?! Спартак за последние 9 с половиной лет выиграл 1 золото в чемпионате У ЦСКА = 0 (нуль) золота за это же время Изучайте мат.часть, и не задавайте глупых вопросов:innocent: 16.10.2025

Симон Вирсаладзе Но при этом из ЦСКА его с лёгкой душой турнули. Головина и Кучаева он как скаут нашёл. В должности же спортидира Мовсесьян ничем положительным не отметился. 16.10.2025

RSMsouth а что выиграл Спартак за поcледние 7,5 лет , кроме Кубка , как и ЦСКА ? 16.10.2025

ANTI BOMG первый кого он "найдет" для Спартака - Федотов:joy::joy::joy::rofl::rofl::rofl: 16.10.2025

ANTI BOMG Какая ох..ительная удача - нашел Кучаева! В Спартаке своих таких кучаевых х..ева туча! 16.10.2025

Natalya Antropova «Его работа в ЦСКА говорит сама за себя» _______ Типичный спартаковец, невъезжающий в детали: Что выиграли Головин, Кучаев и сам ЦСКА за последние 9 с половиной лет ??! Вот, то то и оно, то то и оно!:innocent: 16.10.2025

Dmitriy Nekrasov Кучаев получил травму. А так-то он игрок очень большого таланта! 16.10.2025

zg Однозначно!Верим! 16.10.2025

Nikolaevich Буду жить и надеяться,что скоро это фигня закончится с непонятными манагерами 16.10.2025

zg Именно!Но хорошим трудно против плохих,если тех гораздо больше.... 16.10.2025

Nikolaevich я рад за Костю,2 игры за сборную, а в клубе хоть и капитан,не блещет 16.10.2025

Nikolaevich все равно не могу поверить,что нет в такой системе небезразличного человека. Вот говорили Попов плохой,а дно оказалось далеко - далеко,Дима "Бог" по сравнению с нынешним.... 16.10.2025

zg Уверен,"наблюдатели" себя за счет этого всего не обижают!Вот их бы кто отымел! 16.10.2025

AlexCS4 Кучаев сейчас в сборной. 16.10.2025

Nikolaevich выгодно ему и так понятно,неужели ревизоры Лукойловские не понимают и не видят..... 16.10.2025

zg Вот именно,причем по сути тех,кто и так на виду!Таких найдет любой,кто в футбольный манагер рубится!) 16.10.2025

Nikolaevich привет:handshake:100% в точку,поддерживаю. он не выезжает по РФ в глубинке не смотрит,ему по кайфу в Южную Америку,Турцию и.т.д.. смотреть..... 16.10.2025

zg Привет!Эх,так то я бы КаггиХао в принципе с ноги пнул,от 10лямов игроков искать,ума не надо,а вот находить сильных молодых россиян и недорогих легов,это абсолютно иная работа! 16.10.2025

zg Главное,чтоб его наши шакало-манагеры не сожрали или шакалом не обернули!А так то,удачи! 16.10.2025