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Сегодня, 19:49

Кечинов назвал форварда «Спартака» Соболева нападающим номер один в России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов назвал форварда красно-белых Александра Соболева лучшим нападающим в России.

«На мой взгляд, Соболев — нападающий номер один в России. Александр в каждой игре забивает. Уже в семи матчах подряд он отличается, значит находится в оптимальной форме. Такую статистику больше не показывает ни один российский нападающий. Я уже не говорю о том, какую пользу он приносит для команды», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

25-летний Соболев в текущем сезоне забил 9 голов в 16 матчах за «Спартак» при 5 результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

16 октября в матче 13-го тура РПЛ Соболев забил гол в ворота ЦСКА на 57-й минуте встречи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-sobolev-napadayushhij-nomer-odin-v-rossii/
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