Кечинов назвал грандиозным событием покер Угальде в ворота «Локомотива»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

Форвард красно-белых Манфред Угальде оформил покер, он отличился на 10-й, 21-й, 34-й и 73-й минутах. Также костариканец на 80-й минуте отдал голевую передачу на Эсекьеля Барко.

«Великолепная игра Угальде, однозначно герой матча. Если игрок забивает четыре мяча, то это грандиозное событие, такое далеко не каждый день увидишь. Самое яркое выступление со стороны одного футболиста. Желаю ему продолжать в том же духе и не останавливаться», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Краснодаром».

(Денис Сафронов)