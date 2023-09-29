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Сегодня, 20:55

Кечинов назвал игру «Зенита» нестабильной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит».

«Будет непростая игра для «Зенита». С приходом нового тренера «Оренбург» немного встряхнулся. Сейчас он показывает ту игру, которая была в прошлом сезоне. Понятно, что фаворитами считаются гости, но им будет непросто. Питерцы набрали неплохую форму. Но потом случилось поражение от «Локомотива». Мне кажется, что проблемы «Зенита» связаны, в том числе, с уходом Малкома. Его сложно заменить. Плюс игра у команды нестабильная, хотя футболистов на два состава наберется. Но я все равно считаю питерцев главными претендентами на золото», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» пройдет 30 сентября и начнется в 12.00 по московскому времени.

«Зенит» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков. «Оренбург» с 8 очками расположился на 9-й позиции.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005360914_kechinov_igra_u_zenita_nestabilnaya_no_pitercyi_vse_ravno_glavnyie_pretendentyi_na_zoloto
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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