Кечинов назвал непонятной работу арбитров в чемпионате России

Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов высказался о работе судей в чемпионате России.

«Что касается судейства в таком матче, как «Зенит» — «Спартак», то я не хочу его никак комментировать по одной простой причине. На сегодняшний день мне непонятно, как работают арбитры. Моменты трактуются по-разному, из-за этого возникает много споров. Разобраться в этом всем очень сложно», — цитирует Кечинова RT.

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.