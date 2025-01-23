Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:20

Кечинов — о Зимнем Кубке РПЛ: «Очень полезен. Участвуют одни из лучших команд лиги»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

«Если будет возможность, я посмотрю какие-то игры, все-таки будут участвовать одни из лучших команд нашего чемпионата. Я считаю, на этом этапе не должно быть фаворитов, потому что идет только подготовка. Зимний кубок очень полезен. Всегда, когда идет подготовка, важны не только тренировки, но и наличие товарищеских матчей, а тут такой турнир между сильнейшими командами», — сказал Кечинов «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

(Вероника Ольшукова)

Валерий Кечинов
Футбол
Читайте также
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Турнир UFC Fight Night 250 состоится в Эр-Рияде 1 февраля
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Зенит» подписал Энрике и продал Клаудиньо, зачистка в «Спартаке» и «Динамо» без Бителло. Онлайн-таблица трансферов РПЛ
Жемчужина «Фламенго», которой удалось превзойти рекорд Винисиуса Жуниора. Бразильский талант близок к переходу в ЦСКА
В ЦСКА сообщили, что Жемалетдинов избежал серьезной травмы: «Просто ушиб»
Масалитин — о Зимнем кубке РПЛ: «Было бы лучше приглашать иностранные команды на такие турниры»
ЦСКА может прервать аренду Гуарирапы и вернуть его в «Сочи»
Агент Лоррана сообщил, что ничего не знает о предложении ЦСКА в 8 миллионов
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя