Кечинов: «Тяжело представить атаку «Спартака» без Промеса. Он важен команде»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о продлении контракта Квинси Промеса с красно-белыми.

По информации «СЭ», новое соглашение Промеса будет рассчитано до лета 2025 года.

«Продление контракта с Квинси Промесом — это хорошая новость. Мы видим, что он ключевой футболист и лидер команды. Он много забивает, отдает голевые передачи. На данный момент очень тяжело представить атаку «Спартака» без него. Что будет дальше — неизвестно, но на сегодняшний день, это правильное решение. Промес важен команде», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в испанскую «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб и заключил контракт до конца июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах.