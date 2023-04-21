Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:24

Кечинов: «Не вижу никаких причин для отставки Абаскаля. На «Спартак» приятно смотреть»

Telegram Дзен

Экс-форвард «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результаты красно-белых и работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля в весенней части сезона.

«Не потерял ли Абаскаль контроль над командой? Конечно, болельщики ожидали совсем других результатов, — приводит слова Кечинова «Чемпионат». — Но я не вижу никаких причин для того, чтобы менять тренера и кричать, что он не годится. У «Спартака» впервые за очень долгое время появилась игра — на команду приятно смотреть. И в этом огромная заслуга Абаскаля. Да, есть проблемы, например, в обороне. Практически в каждой игре команда пропускает по два мяча — нужно работать над этим».

48-летний бывший футболист считает, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за самые высокие места в РПЛ.

«Необходимо улучшать и реализацию: команда создает очень много моментов, но не забивает. Также вмешиваются судейские ошибки или банальное невезение, как в матче с «Ахматом». Но у меня нет никакой паники. Я уверен, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за самые высокие места», — добавил Кечинов.

После 23 туров московский клуб занимает третье место с 45 очками в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5075519-valerij-kechinov-ne-vizhu-prichin-dlya-otstavki-abaskalya-na-spartak-priyatno-smotret.html
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Известная фигуристка объявила о разводе. Она осталась одна с ребенком
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Причиной повреждения домов в Белгороде стал нештатный сход боеприпаса Су-34
21 апреля — Ураза-байрам – 2023: традиции и особенности великого праздника мусульман
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Уничтожение скопления пехоты ВСУ российским десантом на квадроциклах попало на видео
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • zg

    Менять тренера рано,но вот про "смотреть приятно"-перебор,мне в матче с Акроном смотреть было более чем неприятно,да и вообще из официальных весенних матчей,ни один не подходит под это определение!

    21.04.2023

  • ФК Зенит всея Руси

    Кечинов: «Не вижу никаких причин для отставки Абаскаля. На «Спартак» приятно смотреть» = На Спартак смотреть ЧИСТЫЙ КАЙФ! Изысканное наслаждение! Не смейте даже задумываться о замене Абаскаля! Такое сокровище, так стремительно ФКСМ опустил за какой-то несчастный месяц с волшебных облаков -- на дно самой глубокой лужи! Берегите его, и, как и раньше, носитесь, как ду... Как спартаковец с писаной торбой. :grin::grin::grin:

    21.04.2023

  • Alexiva

    Рановато в маразм впал

    21.04.2023

    • Иванов заявил, что «Урал» не заинтересован в приобретении Фернандеса

    Илья Садыгов рассказал, как в «Химках» реагировали на отработку «хороводов» Гогниева