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Экс-форвард «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результаты красно-белых и работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля в весенней части сезона.
«Не потерял ли Абаскаль контроль над командой? Конечно, болельщики ожидали совсем других результатов, — приводит слова Кечинова «Чемпионат». — Но я не вижу никаких причин для того, чтобы менять тренера и кричать, что он не годится. У «Спартака» впервые за очень долгое время появилась игра — на команду приятно смотреть. И в этом огромная заслуга Абаскаля. Да, есть проблемы, например, в обороне. Практически в каждой игре команда пропускает по два мяча — нужно работать над этим».
48-летний бывший футболист считает, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за самые высокие места в РПЛ.
«Необходимо улучшать и реализацию: команда создает очень много моментов, но не забивает. Также вмешиваются судейские ошибки или банальное невезение, как в матче с «Ахматом». Но у меня нет никакой паники. Я уверен, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за самые высокие места», — добавил Кечинов.
После 23 туров московский клуб занимает третье место с 45 очками в турнирной таблице чемпионата России.
zg
Менять тренера рано,но вот про "смотреть приятно"-перебор,мне в матче с Акроном смотреть было более чем неприятно,да и вообще из официальных весенних матчей,ни один не подходит под это определение!
21.04.2023
ФК Зенит всея Руси
Кечинов: «Не вижу никаких причин для отставки Абаскаля. На «Спартак» приятно смотреть» = На Спартак смотреть ЧИСТЫЙ КАЙФ! Изысканное наслаждение! Не смейте даже задумываться о замене Абаскаля! Такое сокровище, так стремительно ФКСМ опустил за какой-то несчастный месяц с волшебных облаков -- на дно самой глубокой лужи! Берегите его, и, как и раньше, носитесь, как ду... Как спартаковец с писаной торбой. :grin::grin::grin:
21.04.2023
Alexiva
Рановато в маразм впал
21.04.2023