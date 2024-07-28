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Сегодня, 19:03

Кечинов — о Барко: «Игрок очень мастеровитый, он поможет «Спартаку»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от дебюта Эсекьеля Барко в матче 2-го тура РПЛ против «Химок» (3:1).

«Видно, что этот очень мастеровитый игрок. Я думаю, он поможет «Спартаку». Сейчас в лиге мало футболистов, которые обладают такими качествами. Кроме того, еще и могут забивать такие штрафные. Иметь подобного футболиста — это огромный плюс для команды», — сказал Кечинов «СЭ».

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

Денис Сафронов

Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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