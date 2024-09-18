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Сегодня, 13:41

Кечинов: «Голенков может стать бомбардиром в «Спартаке»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре форварда «Ростова» Егора Голенкова.

«Стоит ли «Спартаку» обратить внимание на нападающего «Ростова» Голенкова? Не знаю, какие идеи у тренера, руководства, кого они хотят видеть в команде. Есть несколько форвардов: Угальде, Николсон, Жозе. На этих футболистов рассчитывают. Моментами Голенков очень даже неплохо смотрится. Его не назовешь бомбардиром, который забивает по 14-15 голов за сезон. Его статистика ниже. Может быть, в «Спартаке» он раскроется и сможет стать бомбардиром. Таких примеров хватает, игрок же он неплохой», — приводит слова Кечинова Legalbet.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 11 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Источник: Legalbet
Валерий Кечинов
ФК Ростов
Егор Голенков

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