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Сегодня, 14:35

Кечинов оценил игру «Спартака» в первом круге РПЛ

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Акроном» (4:0) в 15-м туре РПЛ.

«Безоговорочная победа «Спартака», играла только одна команда — и владение мячом, и преимущество, забили четыре и еще четыре стопроцентных могли забить. Так что все по делу и по игре.

Если не ошибаюсь, руководство перед сезоном ставило задачу быть в двойке. Так что пока неудовлетворительно. Но впереди еще второй круг. Надеюсь, «Спартак» будет показывать гораздо более стабильную игру и результат, что отразится на месте в таблице», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

По итогам первого круга РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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