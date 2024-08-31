Кечинов: «Соболеву будет очень тяжело заиграть в составе «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход форварда Александра Соболева в «Зенит».

— Я в свое время эту историю с Соболевым в свое время для себя отпустил, решил — как будет, так и будет, особенно после того, как он сказал, что не хочет играть в «Спартаке» и хочет играть вроде как в «Зените», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт». — А затем вроде как и «Зениту» был не очень нужен, как казалось. Но сейчас это произошло — значит, надо пожелать ему успехов. Но Соболеву будет очень тяжело заиграть в стартовом составе, потому что у петербуржцев очень качественные нападающие, буквально пару дней назад подписали аргентинца Гонду. Но если получится — я буду за него только рад.

— Может ли повториться у Соболева в «Зените» история Артема Дзюбы?

— Ему будет сложнее. Дзюба раскрылся именно в «Зените», стал топовым игроком, знаковой фигурой. Но удастся ли Соболеву это сделать? У меня лично есть сомнения. Потому что Дзюба все же помастеровитее, чем Соболев. И я не уверен, что у него получится сделать качественный шаг в карьере именно в «Зените», сделать ее ярче и лучше. Но, повторюсь, буду только рад.

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.