Кечинов — о победе «Урала» над «Спартаком»: «Это заслуга Виктора Гончаренко»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:3).

«Здесь однозначно видна тренерская работа, потому что у «Урала» далеко не самый сильный состав, но крепкая команда, дисциплинированная, играющая, очень приятное впечатление оставляет. Естественно, это заслуга Виктора Гончаренко», — приводит слова Кечинова «Газета.ru».

Из-за поражения от «Урала» «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 4 матчах.

В пятом туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 20 августа, начало — в 19.30 мск.