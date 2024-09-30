Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:23

Кечинов: «Станкович сделает выводы — и мы увидим у «Спартака» и игру, и результат»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от поражения команды в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

— «Спартак» вроде бы владел территорией в этом матче, большую часть времени — и мячом, — приводит слова Кечинова «РБ Спорт». — Но никакой остроты, никакой пользы из этого не выгадал. Немного странновато выглядит решение главного тренера поставить такой состав, потому что до этого Угальде всегда играл на острие атаки с двумя вингерами под ним — Мединой, Бонгонда... Не знаю, почему Станкович решил поменять схему — возможно, на это есть какие-то причины. В конце концов, Николсона, который сыграл на острие, он видит каждый день на тренировках — возможно, он и в порядке. И он поставил его таким ярко выраженным нападающим. Но из-за этого пострадала вся игра — как мне показалось, спартаковцы не были готовы к такой схеме, к такой расстановке. Угальде себя чувствовал не в своей тарелке, Барко не был на себя похож.

— Но ведь и «Локо» был хорош в этом матче?

— Да, надо отдать должное железнодорожникам. И поздравить болельщиков — не только «Локомотива», но и вообще российских. Потому что у нас появилась такая команда, которая готова конкурировать и с «Зенитом», и с «Краснодаром», и где в основном играют российские футболисты. Это очень радует. Ребята играющие, перспективные, молодые. Жаль, что сборная России сейчас не играет в официальных соревнованиях — у нас была бы очень интересная команда.

— «Спартак» три тура подряд не может выиграть. Есть ли смысл говорить о каком-то системном кризисе?

— Я не могу сказать, что нет игры, как, например, было в последних матчах при Абаскале. С «Динамо» в прошлом туре была победная игра, с Махачкалой соперник убивался так, как будто это была последняя игра в их жизни. Думаю, Станкович сейчас сделает какие-то выводы, и в следующей игре мы увидим тот «Спартак», который показывал хороший футбол и результат.

После 10 матчей «Спартак» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Валерий Кечинов
Деян Станкович
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
На южные регионы России обрушилась пыльная буря
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Панарин назвал свое интервью с критикой власти безответственным
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
Колыванов: «Игроки «Спартака» как будто вагоны разгружали перед матчем с «Локо»
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Артига о ничьей «Химок» с «Крыльями» : «Не могу научить ребят забивать голы»
Матч-борьба и гол-шедевр Нгамале. «Динамо» не отпускает тройку лидеров
Турнирная таблица РПЛ: у «Краснодара» и «Локомотива» по 24 очка
РПЛ: «Краснодар» победил «Зенит», «Локомотив» обыграл «Спартак» и другие результаты 10-го тура
Сегодня
Вчера
Неделя