Кечинов отметил характер «Спартака» в матче с «Балтикой»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых над «Балтикой» в матче 16-го тура РПЛ (2:0).

«Если в Воронеже поле было тяжелое от дождя, и на нем практически невозможно было играть в футбол, то вчера выпало много снега, но играть было можно. Единственное, сложно было показать атакующий, кружевной футбол. Нужно было проявлять характер. У меня были опасения, что у «Спартака» есть с этим проблемы. Но вчера ребята показали, что характер присутствует. В первом тайме «Балтика» имела преимущество, создала много моментов, но «Спартак» перетерпел и за счет характера сумел переломить ход матча и забить прекрасные мячи», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 15-й строчке с 12 очками.