Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:14

Кечинов: «В высочайшем уровне мастерства Промеса никто не сомневается, оно останется при нем»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес пропустит зимние тренировочные сборы.

«Если Промес, работая с молодежной командой, будет на 100% выполнять все задания, предъявляемые Абаскалем, то окажется в состоянии поддерживать себя в хорошей форме, — цитирует RT Кечинова. — А в его высочайшем уровне мастерства никто не сомневается, оно в любом случае останется при нем. Первая часть сезона показала, что нидерландец чувствует себя замечательно. Что-то, конечно, он пропустит, но футболисты прекрасно знакомы с требованиями наставника, и едва ли они зимой кардинально изменятся. У человека есть своя позиция на поле и определенный функционал».

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

Источник: RT
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В «Аль-Насре» заявили, что Роналду не обязан поддерживать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ
В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?
В ВСУ признали большие потери у Артемовска
Освещавший события в Донбассе француз попросил политического убежища в РФ
Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда
В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре многодетную мать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Андрей Кобелев: «Отсутствие Промеса на сборах скажется как на нем, так и на «Спартаке»

Юран: «Атакующий футбол «Химок»? 0:5 от «Спартака», 1:6 от «Динамо»...»