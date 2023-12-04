Кечинов — о «Спартаке»: «В данный момент мы видим застой, команда продолжает топтаться на месте»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о последних результатах красно-белых в РПЛ.

«В игре «Спартака» отсутствует стабильность, из-за чего с командой происходят такие качели, когда удается выиграть в одном матче, а в следующем коллектив терпит поражение. Команда продолжает топтаться на месте, а то и вовсе регрессирует. Руководство клуба должно дать себе ответ, куда двигается «Спартак» с этим тренером. Я сам не сторонник того, чтобы поспешно менять наставников, на создание сильного чемпионского коллектива нужно время. Но в данный момент мы видим застой», — цитирует RT Кечинова.

«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 9 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени.