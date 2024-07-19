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Сегодня, 23:09

Кечинов: «У «Оренбурга» есть футболисты, которые могут потрепать нервы «Спартаку»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак».

— «Оренбург» — непростой соперник. Игры с этой командой всегда тяжелые для «Спартака», особенно на выезде. Были и ничьи, и поражения. Думаю, сейчас будет такая же сложная игра. Уверен, «Оренбург» будет физически хорошо готов. Плюс есть футболисты, которые могут потрепать нервы «Спартаку». Поэтому ожидаю тяжелейший матч, — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Встреча 1-го тура РПЛ «Оренбург» — Спартак" состоится 21 июля и начнется в 17.30 мск.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
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