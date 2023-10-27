Кечинов поделился ожиданиями от матча «Факел» — «Спартак»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «Факел» — «Спартак».

«Будет ли этот матч непростым для «Спартака»? Это однозначно. Воронежцы с приходом нового главного тренера встрепенулись и играют агрессивно, по-спортивному зло. Думаю, что гостям будет очень непросто набрать три очка. Вряд ли «Спартак» останется без трех очков. Хочется надеяться, что последний матч с «Пари НН» вселил уверенность в команду Абаскаля и у красно-белых все пойдет в нужном направлении. Думаю, мы увидим минимальную победу москвичей», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Игра «Факел» — «Спартак» пройдет в субботу, 28 октября. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.