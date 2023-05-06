Кечинов — о предстоящем матче «Спартака»: «Хотелось, чтобы завтра команда не дала бы «Зениту» стать чемпионом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

«Всегда матчи между этими командами проходят в упорной борьбе. Это принципиальнейшие игры, завтрашняя игра не станет исключением. «Зенит» завтра может стать чемпионом, но мне бы хотелось, чтобы завтра «Спартак» показал свою лучшую игру и благодаря этому не дал бы «Зениту» стать чемпионом. Не думаю, что возможное чемпионство питерцев как-то давит на игроков «Спартака», просто надо выходить и показать свою лучшую игру. Все знают, что это принципиальнейший соперник, наравне с ЦСКА», — сказал Кечинов «СЭ».

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.