Кечинов похвалил «Оренбург» за матч со «Спартаком»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от игры «Оренбурга» в матче первого тура РПЛ против красно-белых (2:0).

«Матч смотрел и считаю, что результат по игре. «Оренбург» был сильнее «Спартака» в этом матче. Еще в первом туре у них были прекрасные моменты, чтобы забить, но не получилось: где-то Максименко выручил, где-то сами не попадали в створ ворот. Но во втором тайме все встало на свои места. «Оренбург» продолжил интересно играть в атаку, даже несмотря на то, ушли ведущие футболисты, такие как Воробьев и Вера. Они ушли, но игра от этого не пострадала. Вчерашний матч убедил меня в том, что это очень серьезная и крепкая команда, которая многим лидерам еще попортит кровь», — сказал Кечинов «СЭ».

Во втором туре чемпионата России-2024/25 «Оренбург» сыграет дома с «Ахматом», «Спартак» встретится на выезде с «Химками». Оба матча пройдут 28 июля.

(Денис Сафронов)