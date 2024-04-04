Кечинов призвал не увольнять Абаскаля до конца сезона

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Его увольнение сейчас ничего не даст кардинально. Да, придет новый тренер, может, какие-то игры на эмоциях и встряске сыграют. Но особой разницы не будет. Игроки не смогут быстро воплощать идеи нового наставника. А вот после конца сезона будет время и полноценная подготовка. Поэтому если менять, то только когда закончится чемпионат. Плюс там свои нюансы, неустойка и так далее. Сейчас это никому не выгодно», — сказал Кечинов «СЭ».

3 апреля «Спартак» дома проиграл «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная игра пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля.

(Александр Абустин)