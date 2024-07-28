Кечинов — о дебютном голе Угальде в РПЛ: «Надеюсь, что теперь его прорвет»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на дебютный гол нападающего красно-белых Манфреда Угальде в РПЛ в матче 2-го тура против «Химок» (3:1).

«Сегодня Угальде смог наконец-то забить, и это радует. Надеюсь, теперь его прорвет, и он станет забивать гораздо чаще. По крайней мере, от него этого ждут болельщики. Ему, как и всей команде, есть куда расти», — сказал Кечинов «СЭ».

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

Денис Сафронов