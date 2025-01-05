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Сегодня, 17:32

Кечинов: «Может, Кахигао сейчас таких игроков привезет, что мы все ахнем»

Камила Абдурахманова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором красно-белых.

«Назначение Кахигао спортивным директором «Спартака» говорит о том, что пока руководство красно-белых смотрит в сторону легионеров, то есть, делается ставка на иностранцев. Поэтому и пригласили испанского специалиста с надеждой на то, что он сюда привезет хороших футболистов из-за границы. Давайте подождем и посмотрим на работу нового спортивного директора — может, он сейчас четверых-пятерых таких футболистов привезет, что мы все ахнем. Только время покажет, а потом уже будем сравнивать работу двух спортивных директоров», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Ранее Кахигао работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили, а также в «Галатасарае».

Источник: «РБ Спорт»
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Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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