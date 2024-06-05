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Сегодня, 15:23

Кечинов — о Глушенкове: «Его обязательно вызовут в сборную, когда будет нужно»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» заявил, что нападающий «Локомотива» Максим Глушенков является полноценным игроком сборной России.

«Думаю, Глушенков будет в обойме, когда это потребуется. О том, почему его не вызвали, можно только догадываться. Это решение руководства, значит так нужно. В любом случае, мы все понимаем: Максим — полноценный игрок сборной, поскольку он сейчас один из лучших в нашем чемпионате», — сказал Кечинов «СЭ».

Глушенков в прошедшем сезоне оформил 23 (7+16) результативных действия и стал лучшим ассистентом РПЛ. В прошлый раз нападающий «Локомотива» вызывался в национальную команду в 2023 году на игры против Камеруна и Кении.

Александр Абустин

Валерий Кечинов
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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