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Кечинов: «Если у Медины в «Спартаке» что-то пойдет не так, болельщики ему все припомнят»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Для меня это странновато. Думаю, российский футболист никогда бы не перешел из ЦСКА в «Спартак» и обратно. Но так как это легионер, он этого вообще не понимает. Может, дело в деньгах. Хотя мне видится, что Медина просто почувствовал, что не будет уже играть в стартовом составе в этом сезоне, Федотов не будет делать на него ставку. И он сказал агенту, чтобы тот начинал работу в этом направлении. А может Медина и знал прекрасно, что Абаскаль в нем заинтересован. Поэтому все это так и произошло. Хотя ситуация, повторюсь, резонансная», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Также он предположил, как болельщики красно-белых воспримут новичка.

«Думаю, абсолютно спокойно. Да и в любом случае, все будет определять его игра. Если он начнет играть ярко, результативно, будет помогать команде, его примут нормально. А вот если что-то пойдет не так, то болельщики ему припомнят все», — добавил специалист.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-esli-u-mediny-v-spartake-chto-to-pojdet-ne-tak-bolel-shhiki-emu-vse-pripomnyat/
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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