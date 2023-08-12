Кечинов раскритиковал оборону «Спартака»: «Так играть нельзя. Одни и те же ошибки»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение команды в 4-м туре РПЛ-2023/24 против «Урала» (2:3).

Красно-белые за шесть матчей в начале сезона пропустили 12 мячей.

«С такой игрой в обороне поражение рано или поздно должно было прийти. В атаке у «Спартака» все хорошо: они забивают и комбинируют отлично. А оборона... С такой защитой очень сложно будет бороться за золото. Так играть нельзя! Происходят одни и те же ошибки: потеря позиции, концентрации, внимательности. Последний гол: куда там побежал вратарь!? Литвинов сопровождал Бикфалви, тот никогда оттуда не забил бы мяч, если бы Свинов остался в воротах. Зачем он выбегал и, наверное, кричал Литвинову, что сыграет в мяч? В итоге защитник остановился, а Бикфалви воспользовался моментом. Грубые ошибки в обороне есть в каждой игре», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место в чемпионате России. На втором месте в РПЛ так же с 9-ю очками расположился «Краснодар», который свой матч 4-го тура сыграет в воскресенье в гостях против «Оренбурга».

В пятом туре «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Встреча пройдет в воскресенье, 20 августа.