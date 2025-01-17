Кечинов — о трансфере Хусанова в «Сити»: «А у нас после братьев Березуцких и Игнашевича сильных центральных защитников практически и не было»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о переходе узбекского защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

«А у нас вот существенная проблема с защитниками. После братьев Березуцких и Игнашевича сильных центральных защитников практически и не было. Эта проблема и клубов, и сборной. Раньше такой проблемы не было: и в советское время, и в российское были хорошие центральные защитники. Я не знаю, что сейчас происходит. Нужно начинать их тренировать с детского футбола», — сказал Кечинов «СЭ».

По информации английских СМИ, 20-летний Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити». Ранее футболист играл за узбекский «Бунедкор» и белорусский «Энергетик-БГУ».

(Дарик Агаларов)