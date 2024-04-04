Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

4 апреля, 20:31

Кечинов рассказал, какого игрока «Спартака» ему напомнил Педро

Алина Савинова
Telegram Дзен

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре новичка «Зенита» Педро в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1).

«Когда Педро в конце первого тайма взял мяч, обыграл двоих-троих футболистов и пробил в штангу. Это был звоночек. Надо было присмотреться к этому игроку. Было понятно, что в таких встречах все решает индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Во втором тайме Педро сделал результат за счет своего мастерства. Его первый гол был замечательным по исполнению, а второй просто шедевральный. Напомнил ли он Промеса? Да. Он небольшого роста, техничный, юркий, резкий. Что-то такое есть. К сожалению, у «Спартака» не оказалось Промеса на поле и его мастерства», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Педро перешел из «Коринтианса» в «Зенит» в феврале 2024 года. В матче против «Спартака» 18-летний бразилец сделал дубль. Ответная игра между командами состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Кечинов
Футбол
Педро (Зенит)
4
Обсудить
Читайте также
Chess.com окончательно забанил Владимира Крамника
Коршков может подписать контракт с «Автомобилистом»
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Челябинск без Фукале, первый овертайм в серии и Ярославль в отрыве. Что случилось в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
«Динамо» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» сохранит первое место. Прогнозы на 23-й тур РПЛ
Тур потенциальных отставок. Перемены не исключены в «Спартаке» и «Локомотиве»
На матче РПЛ «Динамо» — «Спартак» ожидается более 20 тысяч зрителей
Мор: «Есть сомнения, что «Спартак» забьет «Динамо»
Овчинников: «Удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке»
Дьяков считает, что нет смысла увольнять Абаскаля до конца сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джанашия: «Очень плохо, что российские клубы сейчас нигде не выступают»

Овчинников: «Удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке»