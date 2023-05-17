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17 мая, 13:57

Экс-футболист «Спартака» Кечинов: «Дружба между спартаковцами и армейцами есть, но на поле все иначе»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о дружбе между красно-белыми и футболистами ЦСКА.

«Дружба между спартаковцами и армейцами есть, но на поле все иначе. Самое главное — как ты проведешь этот матч, чем запомнишься на этом прямоугольнике. Дерби — это особенный день и матч в сезоне. Если Чернов будет не дорабатывать, тогда можно свое недовольство показать. Пока ничего страшного не произошло. Все спартаковцы, многомиллионная армия болельщиков ждут только победы. Сезон этот провальный для «Спартака», скажу прямо. Но игра с ЦСКА, победа, может подсластить горечь от весенней части чемпионата. Надеюсь, оборона сыграет надежно, здесь ребятам надо прыгнуть выше головы», — цитирует Кечинова Legalbet.

Ранее в СМИ появилась фотография, на которой защитник «Спартака» Никита Чернов и нападающий ЦСКА Федор Чалов отдыхают вместе в преддверии московского дерби. Матч «Спартак» — ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ пройдет 21 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/kechinov-druzhba-mezhdu-spartakovtcami-i-armejtcami-est/
Валерий Кечинов
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